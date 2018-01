«Pealtnägija»: tselluloositehase ja RMK leping võib olla huvide konfliktis

Kriitikud näevad selles huvide konflikti või isegi keelatud riigiabi, märgib ERRi uudisteportaal . Projekti vastaste sõnul on tegu enneolematu, kümneid miljoneid väärt kingituse ja keelatud abiga, mis näeb välja seda halvem, et uue tehase võtmeisik Mati Polli oli hiljuti RMK nõukogu liige.

Est-For Invest juhatuse liige Aadu Polli aga märkis, et selle lepingu raames on ainult üks erand ja see on lepingu pikkus. «Kui oleks ka keegi teine teinud mingisugust taolist ettepanekut, oleks läinud ka kellegi teise jaoks nii,» sõnas ka RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.