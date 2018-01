Saksamaa andis esimesena loa Nord Stream 2 gaasitoru ehituseks oma territoriaalvetesse

Ühtlasi kinnitas ta, et Nord Stream 2 on teadlik oma vastutusest tundliku looduskeskkonna ees ning on seda planeerimise faasis arvesse võtnud. «Lisaks keskkonnale on pööratud tähelepanu ka teiste osapoolte, nagu laevandus- ja turismitööstus, huvide kaitsele,» lausus Lange.