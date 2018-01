«Maksunarruste pakett» pani ettevõtjaid majandusspidomeetri kiirust oluliselt langetama

Positiivsete hinnangute osakaal on aastate võrdluses jäänud samale tasemele, ent negatiivsete osakaal kasvas eelmisel aastal, peamiselt neutraalseks jäänud ettevõtjate arvelt. «Tööandjate küsitlus näitab, et uuendused ei veena tööandjaid valitsuse majanduspoliitika kestlikkuses,» põhjendas tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.

Ta nentis, et kuigi maksunarruste pakett on küll vana lugu, annavad selle mõjud üha enam tunda. Ka on teema pidevalt meedias. «Ebaõnnestunud astmelise tulumaksu lahendus ja aktsiisimäärad, mis viivad raha riigikassast välja. Oma eksimusi ei taheta eriti tunnistada ja seepärast on neid ka raske parandada,» lausus Tamsar.