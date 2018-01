E-sigarettide müüja kurdab järsu hinnatõusu üle

Aasta algusest rakendunud suuremast aktsiisist oodatav lisatulu läheb Eesti asemel hoopis Läti riigikassase, samuti on oht sala- ja piirikaubanduse suuremale levikule lähiaastatel, leiab Kotke.

«Hinnatõus on märkimisväärne, näiteks odavamate vedelike hinnad tõusevad kuni 120 protsenti, baasainete hinnatõus võib aga olla kuni kümnekordne,» rääkis ta. Kotke sõnul rakendusid selle aasta Eestis varasemast kõrgemad aktsiisimäärad tubakatoodetele, sh alternatiivsetele tubakatoodetele ehk e-sigarettidele, mis oluliselt kergitavad lõpptarbija jaoks hinda.

«Aktsiis küll täidab riigikassat, kuid kui see on kaks korda suurem kui näiteks naaberriigis Lätis, avaldab see olulist mõju piirikaubandusele ning kokkuvõttes jääb Eesti loodetud aktsiisitulust ilma,» sõnas Eesti üks suuremaid e-sigarettide edasimüüjaid.