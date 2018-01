Esimene hange Rail Balticu raudteeliini projekteerimiseks Lätis läks välja

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB RAIL AS kuulutas 26. jaanuaril Läti transpordiministeeriumi nimel välja piiratud konkursi «Rail Baltica Riiat läbiva raudteelõigu projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine». Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2018.

«Läti Rail Baltica raudteeliini esimese 57 km üksikasjaliku tehnilise projekteerimise hankega oleme Rail Baltica detailse tehnilise projekteerimise ettevalmistusprotsessi käivitanud kõigis kolmes Balti riigis. Siiski on need kolm konkurssi vaid mõned paljudest eesolevatest raudteeliinide projekteerimishangetest, mis Eestis, Lätis ja Leedus enne 2022. aastat ellu viiakse,» ütles RB RAIL ASi vaneminsener Jean-Marc Bedmar.

Nagu detsembri lõpus juba teatati, on välja kuulutatud esimesed üksikasjaliku tehnilise projekteerimise hanked Eestis (Pärnu–Rapla lõigul) ja Leedus (Kaunas–Ramygala lõigul). Mõlema hanke pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud 21. veebruarini 2018.

RB Rail AS on rahvusvaheline Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et ellu viia Rail Baltica – esimene omataoline Baltimaade-ülene taristuprojekt. RB RAIL AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator.