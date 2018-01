Eesti tööstuses on viimase 25 aasta parim aeg

Elmiku sõnul on tööstusettevõtted positiivselt meelestatud. «Konjunktuuriinstituudi jaanuarikuine küsitlus näitab, et tootmismahu ja müügihindade prognoosid on optimistlikud. Töötajate arvu plaanitakse suurendada. Tööjõupuudust märgiti peamise äritegevust takistava tegurina varasemast rohkem.»