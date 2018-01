Luminor rahastab Eesti Meedia uue büroohoone ehitust 13,3 miljoniga

Tema sõnul saab uuest hoonest Eestis unikaalne moodne meediamaja, kus on koos nii raadio, televisiooni kui ka ajalehe toimetused, mis võimaldab koostöö kvaliteetse sisu loomisel viia täiesti uuele tasemele. «Lisaks saame sünergiat arendada ka oma kirjastuse ja kuulutuseportaalidega.»

Hoonet ehitava Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov märkis, et Luminori rahastus on väga oluline samm Fahle Pargi esimese etapi ja Eesti Meedia uue peahoone ehituse protsessis. «Finantseeringu abil rajame Tartu mnt 80 krundile ärihoone ja parkimismaja pindalaga kokku 21 800 m2.»

Luminor Eesti korporatiivpanganduse juht Silver Kuus ütles, et heameel on panna õlg alla sedavõrd olulisele projektile.

«Luminori üks peaeesmärke on toetada kohalike äride tegevust. Baltikumi suurima meediakontserni uue hoone ehituse finantseerimine ja olulise äripiirkonna arendamisele kaasaaitamine on selle sihiga igati kooskõlas.»

Kuusi sõnul on loomulik, et arendajate ja klientide tähelepanu köidavad Tallinna kesklinna läheduses ning oluliste transpordisõlmedega ühendatud projektid, mis rõhuvad kaasaegse linnaruumi kujundamisele. «Kesklinna lähedastest ja samas terviklikku linnaruumi arendust lubavatest kruntidest ei ole just üleküllust.»