Martinson: pensionitõus tuleb ära teha mitte ainult pensionäride, vaid ka nende laste pärast

Martinson märkis, et puutus abilinnapeana tihtipeale kokku olukordadega, kus hooldekodu vajadus seisis kaalukausil kõrvuti rahaliste võimalustega. «Hooldekodude hinnad ei tõuse koos indekseerimisega, vaid on juba praegu tunduvalt kõrgemad kui keskmine pension,» sõnas endine keskerakondlasest linnajuht.

Ta sõnas, et puudujääv osa tuleb tasuda perekonnal, kellele on see tihtipeale väga tõsiseks rahaliseks ja ka emotsionaalseks lisakoormuseks. «Iga laps tahab oma vanematele parimat ning on arusaadav, et antakse maksimum ja vahest veelgi rohkem oma emale-isale parema elu pakkumiseks,» selgitas Martinson.

Seetõttu on ta veendunud, et pensionitõus aitaks seega mitte ainult pensionäre, vaid oleks oluline abi ka vanuri lastele ja lastelastele. Martinson tõdes, et pensionitõusuta süveneb probleem veelgi, sest hooldekodude hinnad kallinevad ning seda kiireminigi kui indekseerimine.

«Me võime ju rääkida kehtivast korrast ja ühiskondliku jõukuse kasvust, kuid kui pärast aastakümneid kestvat tööd ei saa pensionipõlves veeta oma elupäevi väärikalt ja olla lastele ning lastelastele rõõmuks, mitte koormaks, on see väga kurb,» rõhutas ta.

Pensionitõus on viimastel päevadel taas palju kõneainet tekitanud, kuna Keskerakond tegi ettepaneku erakorraliseks pensionitõusuks, põhjendades seda sellega, et keskmine pension on pea 60 eurot madalam kui suhtelise vaesuse piir.