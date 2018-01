Supermarketeid teeb hinnatõus murelikuks

Paremini on läinud aga teiste suurte alasektorite käekäik, nagu mootorikütuste müük, kodumasinad ja ehitusmaterjal, ning jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes, vahendab Äripäev .

Rimi Eesti peadirektori Vaido Padumäe märkis samuti, et jaeturgu vedas pigem hinnakasv kui suurenenud tarbimine. «Samas tuleb meenutada, et toidukaupade inflatsioon oli madal või kohati isegi olematu kuni 2016. aasta keskpaigani - seetõttu ei tohiks tänast kiiret hindade kasvu üle tähtsustada,» kommenteeris ta.

«Murelikuks teeb hinnatõus, mis on kõrgeim just toidu ja aktsiisikaupade puhul. Nii on teisel poolaastal olnud toidukaupade müük püsivhindades alla eelmise aasta taseme,» lisas Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluva Selver ASi juht Kristi Lomp.