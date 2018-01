Saaremaa sild meelitab rahastajaid ka üle ookeani

Idee varjusurmast hiljuti taasäratanud ettevõtja Raivo Heina sõnul on projekti rahastus üha kindlam ja neil on mitu kokkulepet, vahendab Äripäev .

«Kui asi on nii kaugel, siis raha tuleb sisse ja on ka mitu infrastruktuuri fondi Euroopast ja Ameerikast ühendust võtnud, kes otsivad just selliseid sajamiljonilisi projekte, kuhu omakapitali raha panna.»