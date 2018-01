Holsmer: Keskerakonna pensionitõusu ettepanek pole kahel põhjusel tõsiseltvõetav

Teisena tuleks tema sõnul vaadata ettepaneku ajastust. «Halva poliitika eest lõputult ei jookse ja ta saab iga valitsuse ikkagi kätte. Teisisõnu, just avaldati viimased erakondade toetusreitingud-valitsust toetab peaaegu samapalju inimesi kui Reformierakonda üksi (36 protsenti vs 34 protsenti),» märgib rahanduskomisjoni aseesimees.

Holsmeri sõnul on üle aasta juba proovitud ning on selgelt näha, et positsioon tervikuna on mäekõrguselt populaarsem valitsuserakondadest. «Põhjendus, et valitsus peaks rohkem oma häid mõtteid selgitama (rahvas, näed ei mõista) tähendab tõlkes rohkem maksumaksja raha eest ostetud saateid PBKs ja Tallinna TVs,» on reformierakondlane veendunud.