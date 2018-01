Seeder rahastaks heldet pensionitõusu teise samba arvelt

Pensionitõusu jutt sai alguse eelmisel nädalal, mil Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb rääkis ajalehele Lääne Elu, et pension võiks aastal 2019 või 2020 kasvada umbes 100 eurot. Peaminister Jüri Ratas ütles, et pigem võiks kasv olla kuni 70 eurot.

Kui teine IRLikas, rahandusminister Toomas Tõniste oli plaani suhtes skeptiline, siis Seeder tuli mõttemänguga kaasa ja leidis, et erakorralist pensionitõusu tasuks kaaluda.

Ta märkis, et kindlasti tuleks arutada madalamat pensionit saavate isikute küsimust, kuna nemad ei võitnud ka tulumaksureformist. «Kui poliitikutel on valmidus tõsiseks diskussiooniks, siis tuleks seda kindlasti arutada,» märkis Seeder.

Seeder näeb ühe võimaliku katteallikana praeguse pensionisüsteemi teise samba maksete vabatahtlikuks tegemist. See haakub IRLi juhi varasemate seisukohtadega, et riigi maksed teise pensionisambasse tuleks lõpetada ja suunata see raha (314 miljonit eurot) muuhulgas riigipensionite 10-protsendiliseks tõusuks.