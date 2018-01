Maailma aktsiabörsidel on kõigi aegade parim aasta algus. USA börsiindeks S&P 500 on aasta algusest kerkinud 6,7 protsenti, Hongkongi börsi indeks Hangseng üheksa protsenti, Šanghai börs 5,6, Frankfurdi börsi Dax indeks 2,7 protsenti. Tallinna börsiindeks OMXT on aasta algusest kosunud 3,5 protsenti.