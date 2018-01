USAs on häkkerid pangaautomaatidest jagu saanud

Taolisi vahejuhtumeid on olnud üle terve USA, kinnitas Reutersiga rääkinud uurija Matthew O‘Neill. Viimaste päevade jooksul on varastatud enam kui miljon dollarit.

Maailma kaks suurimat pangaautomaatide tootjat hoiatasid eelmisel nädalal, et kurjategijad on leidnud viisi, kuidas automaati paigutatud sularaha kätte saada. Eriti haavatavad on need seadmed, mis kasutavad Windows XPd ning pangaautomaatide haldajatel soovitatakse tarkvada uuendada.