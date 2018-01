Sester: inimesed nopivad uue tulumaksusüsteemi vilju palgapäeval

Sester, kes rahandusministrina maksureformi tuliselt kaitses, ütles, et rahva negatiivne hinnang ei ole tema jaoks üllatav, kuna avalikus debatis on tooni andnud need, kes kaotavad. «Negatiivsete näidete taustal on jäänud tagaplaanile see, et reformi tulemusena enamiku inimeste tulumaks väheneb ja sissetulek kasvab,» leidis Sester.