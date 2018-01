Leedu Euroapotheca ostab Soome Ülikooli Apteegi keti

«Otsus müügitehinguks tulenes asjaolust, et meie turuosa Eestis ei ole tulevikku silmas pidades optimaalne. Euroapotheca gruppi kuuluvana kasvab meie apteegikett Eestis enam kui kaks korda ning on seeläbi tulevikuks suurepäraselt positsioneeritud nii tegutsemisefektiivsuse kasvatamiseks kui ka klientide üha paremaks teenindamiseks,» lausus Yliopiston Apteekki grupi tegevjuht Jukka Niemi.

Kõik Ülikooli Apteegid jätkavad esimeses etapis tegutsemist senise kaubamärgi all ning ühtlasi jätkavad samadel tingimustel ka kõik apteekide töötajad. Pikema tuleviku vaates hakkavad Ülikooli Apteegid opereerima Euroapteegi kaubamärgi all. Euroapteek OÜ on valmis jätkama kõigi frantsiisipartnerite toetamist. Jaanuari lõpu seisuga kuulub Euroapteegi võrgustikku 49 apteeki, Ülikooli Apteegi kaubamärgi all tegutseb Eestis 24 apteeki.