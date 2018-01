Majandusprofessor: inimesed on maksureformi nõrkused läbi näinud

Tänane Postimees kirjutas, et kuigi enamik Eesti inimesi peaks maksuvaba tulu tõstmisest võitma, siis pigem inimesed seda heaks ei kiida. Kantar Emori tehtud uuringust selgus, et Eesti elanikkonnast pool on valitsuse tulumaksureformi suhtes kriitiline ja see meeldib vaid kolmandikule.

Professor Sepp tõi välja mitu põhjust, miks see nii võib olla. Esiteks, meedias on rohkem lärmi löönud need, kes kaotavad (näiteks töötavad pensionärid) ja need, kes kritiseerivad uue süsteemi keerukust. Võidumehed on suud kinni hoidnud.

Sepa hinnangul on palju ka neid inimesi, kes on lihtsalt segaduses. Näiteks eeldab uus maksusüsteem, et inimene oskab aasta jooksul tekkivaid tulusid prognoosida. Kuna paljud inimesed seda ei tea, valitseb nende hulgas määramatust ja see väljendubki kriitikana valitsuse pihta, selgitas Sepp.

«Kõige läbinägelikumad saavad aga aru, et puhas võit tulumaksu osas pole lõplik võit, sest kuskilt, näiteks muude maksudega peab ju valitsus tulumaksreformi maksumuse tagasi võtma. Nii jääb netovõitjaid alles oluliselt vähem,» märkis Sepp. Maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni läheb valitsusele maksma umbes 140 miljonit eurot aastas. Tõsi ta on, et see tuleb muu arvelt kinni maksta.

Sepp lisas veel, et keerukuse kõrval on uus süsteem ebaloogiline ja ka ebaõiglane. Reformi ellu viinud poliitikud räägivad kogu aeg, et ehkki uus süsteem võib tunduda küll keerulisem, on ta kahtlemata õiglasem. Sepp sellega ei nõustu.

Ta juhtis tähelepanu sellele, et süsteemis on suur küür – vahemikus 1200-2100 eurot teenivate inimeste iga lisaeuro on maksustatud kõrgemalt kui neil, kes teenivad enam kui 2100 eurot kuus. Nemad, pigem jõukad inimesed panustavad iga kuu ühe ja sama summaga – 36 euroga. «See ei räägi kuidagi loogikast,» märkis professor.

Sester: inimesed, oodake palgapäevani

Endise rahandusministri, riigikogu liikme Sven Sesteri (IRL) sõnul kritiseerivad inimesed uut tulumaksusüsteemi, kuna pole selle vilju veel tunda saanud – enamikele makstakse palka kuu lõpus.

Sester, kes rahandusministrina maksureformi tuliselt kaitses, ütles, et rahva negatiivne hinnang ei ole tema jaoks üllatav, kuna avalikus debatis on tooni andnud need, kes kaotavad. «Negatiivsete näidete taustal on jäänud tahaplaanile see, et reformi tulemusena enamiku inimeste tulumaks väheneb ja sissetulek kasvab,» leidis Sester.

Sester juhtis tähelepanu ka sellele, et ajal, mil uuring läbi viidi, polnud töötavad inimesed veel selle aasta esimest palka saanud. «Seega paljud inimesed ei saanud hinnangut andes lähtuda oma sissetulekust, vaid pigem meediast kajastatud infost.»

Riigikogu liige ütles ka seda, et aasta alguses ilmus palju eksitavat infot nagu oleks pensionid uuest aastast maksustatavad ja riik hoiaks eakate pealt kokku. Tegelikult on eakatele uus süsteem soodsam ja töötamine jätkuvalt tasuv, sest kellegi tulumaks pole suurem kui 20 protsenti, kinnitas Sester.

«Kokkuvõttes tasub enne järelduste tegemist lasta süsteemil toimida ja tibusid uuesti lugeda siis, kui esmane segadus ja umbusk uue süsteemi suhtes on vaibunud ja reformi mõjud ka reaalselt inimeste rahakotti jõuavad,» avaldas Sester lootust.