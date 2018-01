Mikser: Eesti esitab Ukrainale noodi maksunimekirja tõttu

Välisminister Sven Mikseri sõnul esitab Eesti Ukrainale noodi, milles vastavalt Ukraina soovile selgitatakse Eesti maksusüsteemi iseärasusi Ukraina rahandusministeeriumile, et Eesti eemaldataks «madala maksumääradega riikide» nimekirjast.

«Selle nimekirja kohaldamise esimestel nädalatel on ka Eesti ettevõtetele tekkinud ebameeldivusi, kindlasti ka majanduslikku kahju ning kindlasti on tegemist Eesti ja Ukarina majandussuhteid halvendava juhtumiga. See juhtub tuleb kiiresti lahendada, et see ei muutuks poliitiliseks probleemiks meie kahe riigi vahel,» ütles välisminister Sven Mikser BNSile.

«Tegemist on Eesti rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi kirjaga oma Ukraina kolleegidele, milles vastavalt Ukraina soovile selgitatakse täpsemalt Eesti maksusüsteemi iseärasusi. Eesti on seisukohal, et meie sattumine sellisesse nimekirja on ekslik, sest meie maksusüsteem ei võimalda kasumit varjata ega maksudest hoiduda. Loodetavasti need selgitused viivad eesmärgini ehk Eesti eemaldamiseni sellest nimekirjast,» ütles Mikser.

«Ukraina poole selgitusel on mõeldud see nimekiri kohalduma üksnes Ukraina ettevõtetele, mis omavad Eestis tütarettevõtteid ja mitte Eesti eksportööre. Kindlasti on meie seisukoht selline, et meie sattumine sellesse nimekirja pole õigustatud ega põhjendatud,» ütles minister.

Teisipäeval andis ka Läti välisministeerium Ukraina ajutisele asjurile Olissa Podoljakile üle noodi üleskutsega rakendada meetmeid, et Läti eemaldataks maksuparadiiside nimistust, ütles välisminister Edgars Rinkēvičs BNSile.

Rinkēvičs märkis, et selle küsimuse lahendamiseks käis töö juba varem, seal hulgas rahandusministeeriumi kaasabil. Selle küsimusega tegelevad ka Eesti ja Läti suursaadik Kiievis, sest nimistusse sattus ka Eesti. Rinkēvičsi sõnul tekkis selline olukord Läti uue maksuseaduse väärtõlgenduse tõttu. Lätis ei maksustata reinvesteeritud kasumit. Seda süsteemi ei saa aga nimetada maksuvabaks, sest Lätis maksustatakse dividende.

Läti välisministeerium on juba öelnud, et Läti maksuparadiisiks arvamine on eksitus. Ametnikud võtsid ühendust Ukraina valitsusega, et arutada meetmeid sellest nimistust pääsemiseks.

Kuigi Ukraina peaminister Volodõmõr Groismani sõnul puudutab Ukraina määrus lisada Eesti niinimetatud madala maksumääraga riikide nimekirja vaid Ukraina residente, siis kahjuks praktika Eesti ettevõtete osas seda ei kinnita, ütles Toots ja lisas, et välisministeerium jätkab tööd selle nimel, et Eesti nimekirjast kustutatakse.

«Möödunud nädalal õnnestus meil läbi oma kõrgetasemeliste kontaktide loodetavasti saada lahendus meie ettevõtjate kõige akuutsemale probleemile: Ukraina keskpank saatis pankadele kirja, mille kohaselt Eestiga tehtavaid tehinguid ei peaks vaatlema erilise riski allikana ja tehingu sooritajatelt ei peaks nõudma suures koguses dokumente kasusaajate kohta nagu seda tehakse tõeliste maksuparadiiside puhul,» ütles Toots.