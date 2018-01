Kuigi maks langes, jäid Lätis puu- ja köögiviljade hinnad endisteks

Teoreetiliselt peaksid maksulangetuse puhul alanema ka hinnad poodides, kuid seda pole Lätis juhtunud, kirjutab TvNet. Selle asemel on mõned köögiviljad eelmise aasta lõpuga võrreldes hoopis kallinenud.

Käibemaksu langus varasemalt 21 protsendilt 5 protsendile on samas päris suur. Kaupmehed põhjendavad hindade püsimist samal tasemel tarnijatega sõlmitud lepingutega.

Sama kaubandusketi Aluksne ja Võru poodide hinnavõrdlus näitas, et Lätis on pärast käibemaksu alandamist mitut sorti puu- ja köögiviljad märkimisväärselt odavamad kui Eestis. Vaid kartul on Lätis kallim.