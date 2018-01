Palgatüliga silmitsi seisev HKScan uurib oma mainet

Postimehe toimetusse jõudis möödunud nädala reedel info, et HKScan Estonia on asunud uurima, kuidas eestlased nende mainet hindavad ja mismoodi võrdlevad ettevõtet teiste suuremate lihatööstustega Eestis. «See oli veebipõhine,» kirjeldas möödunud neljapäeval küsitlusele vastanud, kuid anonüümseks jääda sooviv Postimehe lugeja.

Tema sõnul keskendus suurem osa küsimusi sellele, et vastajatel paluti HKScani võrrelda Atria lihatööstuse ja Maag Grupiga, kellele kuulub Rannarootsi Lihatööstus. «Kuidas on maine, kuidas on soov [tooteid] osta, millised märksõnad neid kolme nime kuuldes pähe tulevad,» kirjeldas ta.

Ka uuriti uuringus osalejalt, millised loetletud väidetest peavad HKScani puhul paika. «A la hoolib oma töötajatest, on uuendusmeelne, on keskkonnasõbralik jne,» loetles küsitlusele vastanu. Ühtlasi uuris lihatööstus, kas vastaja soovitab Rakvere lihatööstuse või Talleggi tooteid sõpradele. Uuringu korraldaja oli Norstat.

Lugeja pakkus, et ju on ettevõttel vesi ahjus, kuna viimasel poolaastal on HKScani Eesti tootmisüksused korduvalt negatiivsete uudistega silma paistnud. HKScan Estonia kinnitusel ei ole aga uuringul midagi pistmist ei mullu augustis avalikuks tulnud Talleggi tibuskandaaliga ega oktoobris alanud ja siiani kestva palgavaidlusega Rakvere lihatööstuses.

«Tegemist on brändiuuringuga, mis on tellitud HKScan kontserni poolt olulisematel koduturgudel Soomes, Eestis ja Rootsis. Antud uuring on tavapärane maineuuring, mis ei ole seotud HKScani kriiside ja nende võimalike mõjudega,» kinnitas HKScan Estonia juht Anne Mere.