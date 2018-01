EasyJeti uus juht vähendas palgalõhega võitlemiseks oma töötasu

Lundgren lisas, et peale võrdsema palga püüab EasyJet ka 2020. aastaks tagada, et viiendik pilootidest oleksid naised.

Suurbritannias on palgalõhe kõigis sektorites. EasyJet sattus selles küsimuses aga eriti terava tähelepanu alla, kui teatas, et neil teenivad mehed 51,7 protsenti enam, kuna kõige tasuvamas piloodiametis on mehi rohkem. Täna on pilootide seas naisi ainult 5 protsenti.