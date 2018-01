Elektrikatkestustes oli mullu süüdi peamiselt pöörane loodus

Ülekandevõrgus toimus eelmisel aastal 117 väljalülitumist. Eelneva 10 aasta väljalülitumiste keskmine arv on 193.

Klientidele jäi rikete tõttu andmata 44 megavatt-tundi elektrienergiat. See kogus vastab umbes nelja keskmise tarbimisega eramaja aastasele elektrikogusele. 10 aasta keskmine andmata energia kogus on seejuures 150 megavatt-tundi iga aasta kohta ja eelmise aasta näitaja on sellest üle kolme korra madalam.