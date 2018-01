TS Laevad sai uue juhatuse liikme

TS Laevad nõukogu otsustas määrata ettevõtte teenindus- ja müügivaldkonna juhi Pille Kauberi kolmandaks juhatuse liikmeks. Pille Kauberi volitused algavad 1. veebruaril 2018.

TS Laevad nõukogu esimehe Valdo Kalmu sõnul on üsna loomulik, et teenindusele suunatud ettevõtte juhatuse liikmeks on ettevõttes teeninduse eest vastutav isik.

«TS Laevad noore ettevõttena on jõudnud juba kaugele: mandri ja suursaarte vahel seilavad uued ja moodsad laevad, üles on ehitatud kasutajakeskne piletimüügisüsteem, saadud kogemus esimesest opereerimisaastast. Edaspidi tulebki üha enam panustada just klienditeenindusse. Pille Kauber on end tõestanud võimeka ja teenindusele suunatud töötajana, kes juhatuse liikmena saab rohkem panustada ettevõtte strateegilisse juhtimisse tähtsustades eelkõige teenindusvaldkonda,» märkis Kalm.

Pille Kauber on alates oktoobrist 2016 olnud ettevõtte teenindus- ja müügivaldkonna juht. Enne TS Laevad OÜga liitumist pärineb tema viimaste aastate töökogemus peamiselt vastutavatelt ametikohtadelt rahvusvahelistest suurettevõtetest nii Eestis kui Leedus.