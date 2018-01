Vähem kui kolm aastat tegutsenud Callisto Group OÜ müügikäive oli mullu 939 764 eurot, selgub 2015. aasta veebruaris asutatud ettevõtte värskelt avaldatud 2017. aasta majandusaruandest. Suurem osa ehk 937 262 eurot tuli Eesti turult, kuid väike osa ehk 2502 eurot ka Lätist.

Ühtlasi on see ettevõtte enda jaoks juba rohkem kui kaks korda parem tulemus, kui tehti aasta varem, 2016. aastal, kui Callisto Group lõpetas aasta 440 995-eurose müügituluga. Ka tähendab see, et endiste Eesti Energia töötajate suhtekorraldusäri on seniteadaolevatel andmetel jõudnud kõige lähemale maagilisele miljonilisele aastakäibele.

Seni on sellele ligilähedased tulemused ette näidata Meelis Kubitsa suhtekorraldusfirmal Corpore, mille aastakäive küündis 2015. aastal 933 461 euroni ja 2014. aastal 932 147 euroni ning Ott Lumi ja Andreas Kaju Meta Advisory'l, mille müügitulu 2016. aastal oli 845 570 eurot. 2017. aasta osas on Callisto seni ainus, kelle andmed on äriregistrist juba kättesaadavad.

Suutnud ressursse paremini suunata

Callisto Groupi mullune müügitulu tuli ettevõtte enda kinnitusel valdavalt «head kommunikatsioonitööd hindavatelt eraettevõtetelt», kuigi ettevõttel on ka mitu suuremahulist ja pikaajalist riigihankelepingut.

Callisto Groupis 55-protsendilist osalust omav Eesti Energia endine kommunikatsioonijuht Merlis Nõgene ise põhjendab head tulemust sellega, et kolm aastat tagasi alustati nö valmis ettevõttena, kus oli olemas kõiki kompetentse kattev meeskond. «Me ei jäänud ootama, et kui leiame kliente, siis otsime vastavat tööjõudu,» lausus Nõgene.

See tähendab, et kogu ettevõtte kasv on tulnud sisemiste ressursside arvelt. «Oleme lihtsalt järjest otsustanud, milliseid töid teha ja milliseid mitte ning vaadanud, kui kaugele on võimalik seitsme spetsialisti ressursiga jõuda,» selgitas eraettevõtlusse liikunud Nõgene.

Küll aga kinnitas ta, et kasvu hoidmine müügitulu mõttes ei ole kindlasti eesmärk omaette ja järjekordset käibe kahekordistamist nad alanud, 2018. aastal enam ei plaani.

«Majandusnäitajate mõttes oleme jõudnud sellesse tsooni, kus konkurendid on juba varem tõdenud, et Eesti turu piirid tulevad ette,» põhjendas ta. Ühtlasi ütles Nõgene, et kuigi osanike aastakoosolek oli juba ära, otsustati võtta veel aega, otsustamaks, kuidas täpselt edasi minnakse.

Maksid ka kopsakaid dividende

«Meil on ja on olnud huvitavaid välisturgudele suunatud projekte, milliseid võiks juurde leida. Samas on selge, et ega meie põhiklientuur tuleb Eesti ettevõtete hulgast ning me püsime rahulikult koduturul ja ei mõtlegi ennast hingetuks kasvatada,» rääkis Callisto enamusosanik.

Ühtlasi selgub ettevõtte värskest majandusaruandest, et Callisto Group teenis mullu ka kopsaka kasumi, mis moodustab pea kolmandiku käibest, ulatudes 345 270 euroni. Veel 2015. aastal deklareeris ettevõte märksa tagasihoidlikuma, 28 063 euro suuruse kasumi.