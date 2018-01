Nordica advokaat Estonian Airi endiste töötajate kohtuasjast: mõni neist teenib siiani igakuiselt 10 000 eurot

«Kui ajakirjanduses üritavad hagejad jätta endast mulje kui väärkoheldud ja sotsiaalse ebaõigluse all kannatavad töötud, siis tegelikkus on kardinaalselt erinev,» kirjutab Mody ERRi uudisteportaali arvamusloos .

Nordica esindaja märgib, et selle näol, mida Estonian Airi endised töötajad teevad, on tegemist «õigusliku» väljapressimise taktikaga, millega kahjustatakse Eestile oluliselt tähtsamaid väärtusi kui mõne aktivisti poolt üles köetud soov teenida suhteliselt kõrge palgaga inimestele üsna suuri lisahüvitisi.

Toetamaks oma argumenti toob ta välja, et kuigi Estonian Airi endiste töötajate hagi on kohtumenetluses olnud juba kaheksa kuud, on nad tegelenud vaid sellega, et saavutada mistahes vahenditega Nordica arvete arestimine, esitades viimati sellesisulise nõude juba neljandat korda.