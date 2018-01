Tõniste: Keskerakonna pensionitõus võtaks igaühe taskust 60 eurot kuus

«Näha on, et valimised lähenevad. Tegemist on toreda, aga väga kalli valimislubadusega. Hinnanguliselt maksab see kuskil 500 miljonit eurot. Siin tuleb silmas pidada, et keegi peab ju selle lubaduse kinni maksma või peab leidma, kelle arvelt see lubadus täidetakse,» kommenteeris Tõniste ERRile.