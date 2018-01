Värske areng Rakvere lihatööstuse streigiloos: veel üks osakond tegi juhtkonnale otsepöördumise

Reedel jõudis Eesti meediaväljaanneteni Rakvere lihatööstuse töötajaid esindava ametiühingu pressiteade, kus väideti, et tööandja on hakanud 6. veebruaril algava streigi eel töötajaid erinevatel viisidel ähvardama, eesmärgiks vähendada streigist osavõtjate arvu.

Ametiühingu juhtide sõnul on mõjutamisvahendeid kasutusele võtnud lihatööstuse osakondade juhid. Teates toodi välja ka kolm osakonda, kus see ametiühingule teadaolevalt on toimunud. Nendena olid üles loetletud lihakombinaadi keskladu, maitseainete osakond ning praetootmise osakond.

Küll aga pöördusid juba samal päeval neli maitseainete osakonna töötajat lihatööstuse juhi Anne Mere poole kirjaliku pöördumisega, kus nad ütlesid, et ametiühing on jaganud meedias valeinfot ning neil ei ole mingeid pretensioone oma otsesele juhile. Viimasega koos on kogu üksuses kokku viis töötajat.

Hakkab juba paistma vassimisena

Postimehele teadaolevalt oli aga täna hommikuks Anne Mere lauale laekunud veel teinegi sellesisuline kiri, mis lükkab ümber reedeses pressiteates esitatud ametiühingu väiteid. Sel korral oli kiri venekeelne, esitajaks praetootmise osakond ning pöördumisele oli oma allkirjad pannud 19 inimest.

Kirja sisu sarnaneb reedese maitseainete osakonna pöördumisega. Ka selles viidati valeinfole 26. jaanuari uudistes ning kinnitati, et nende otsene juht ei ole kuidagi neid ei ähvardanud ega püüdnud muul viisil mõjutada streigist osavõtmisest loobuma.

Olukorras, kus juba kaks osakonda kolmest väljatoodust on öelnud, et ametiühing on levitanud väärinfot, muutub järjest kaheldamavaks ka väide, et ähvardamine on üldse toimunud. Nii jääb üha enam mulje, et ametiühing on asunud avaliku arvamuse mõjutamise eesmärgil vassima.

Omaette kõnekas on juba asjaolu, et ähvardamiseks keeldus seda reedel Kuku raadiole intervjuud andes nimetamast ka lihatööstuse ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi. «Neid ähvardusi muidugi otseste ähvardustena võtta ei saa. Seda sellepärast, et selles sõnastuses on väike apsakas juhtunud. Ma ütleks, et informatsioon – mitte ähvardused.»

Ka pakkus Saaremägi reedel, et ametiühingute keskliidus aeti tema edastatud info segamini. «Inimene, kes selle sinna kirjutas, ei ole üldse teadlik, kust see konkreetselt tuli ja tekkis väike segadus. Läkski kõik ühte hunnikusse ja toimus selline kompotiks muutumine,» põhjendas lihatööstuse ametiühingu esindaja.

Ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski reageeris tänasest kirjast kuuldes sarnaselt reedesega. «Jällegi, minuni ei ole jõudnud infot, et nad on pöördunud tööandja poole, et neid ei ole ähvardatud. Ma ei oska nende pöördumist kommenteerida,» lausus ametiühingu esindaja.

Kõik on jätkuvalt kontrolli all

Sarnaselt eelmise nädalaga jäi Arhangelski endale kindlaks, et tööandja on töötajaid streigi eel ähvardanud. «Meieni jõudsid ähvardamisvihjed, inimesed tõlgendasid seda kui ähvardamist. Samamoodi ka meie reageerisime ja andsime teada, et see ei ole õige käitumine,» põhjendas ta.