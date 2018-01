RB Rail pikendas Pärnu-Rapla raudteelõigu projekteerimishanke tähtaega

Hankekomisjon otsustas pakkumuste esitamise tähtaja edasi lükata, uueks tähtajaks on 21. veebruar kell 15, selgub hankedokumendist.

Esialgne tähtaeg oli esmaspäeval, aga seda pikendati, sest aastavahetus raskendas koostööpartnerite leidmist ning me pidasime seda põhjendatuks, ütles Rail Balticu Eesti projektiekspert Karmo Kõrvek BNSile.

Nende hangete eesmärgiks on teostada uuel 1435-rööpmelaiusega kaherööpmelise elektrifitseeritud reisijate- ja kaubaveo kiirraudtee Rail Balticu Pärnu-Rapla ning Kaunas-Ramygala lõikude muldkeha, pealisehitise ning seotud tsiviilehitiste ehitusprojekt, samuti ehitusaegne autorijärelevalve.

«Võime tunnistada, et oleme kolmes Balti riigis jõudnud Rail Balticu projekti projekteerimisetappi. Eelmisel aastal alustasime projekteerimisnormide ettevalmistamisega, Eiropas Dzelzceļa līnijas kuulutas välja Läti reisijateterminalide projekteerimise hanke, tegelesime Balti riikide esialgse konsolideeritud tehnilise projektiga ja 2017. aasta lõpus kuulutasime välja esimesed tööprojekti koostamise hanked. Need kaks konkurssi on vaid mõned paljudest eesolevatest raudteeliinide projekteerimishangetest, mis enne 2022. aastat ellu viiakse,» ütles ASi RB Rail vaneminsener Jean-Marc Bedmar.