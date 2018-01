Tänasest saab Investlysse panustada ka tavainvestor

Pool minimaalsest rahakaasamiseesmärgist on Investly tegevjuht Siim Maiveli kinnitusel aga juba täidetud. «Avalikustamise eelsel perioodil, kui investeerida said ainult Investly kasutajad, on 114 investorit kokku investeerinud juba 296 470 naela,» märkis Maivel. «See tähendab, et eesmärgist on saavutatud 59 protsenti.»