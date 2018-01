Venemaalt on pagenud enam kui triljon dollarit

Venemaa presidendi nõunik Sergei Glazyev märkis Moskvas peetud krüptorahateemalisel konverentsil, et tegemist on tõsise murekohaga,vahendab Lenta.ru

«Venemaa majandus on maailma finantssüsteemi viimase 30 aasta jooksul panustanud enam kui triljon dollarit. Me ei tea täpselt, kuhu see raha on läinud. Umbes pool triljonit peaks olema viidud maksuparadiisidesse, teine pool on teadmata kadunud,» rääkis Glazyev.