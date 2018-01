Kai Realo kütuseturust: väga palju enam jagada ei ole

«Tegelikult ei osteta ettevõtet, vaid pigem asukohti,» sõnas Realo ja lisas, et järjest on näha, kui nii vabatahtlikult kui ka konkurentsiameti palvel on suletud tanklaid asukohtades, kus neid vaja ei ole.

«Kui vaadata, et nii meie ehk Circle K oleme oma võrku laiendanud, Olerex on seda teinud ja nüüd ka Alexela on selle sammu astunud, siis konkurents muutub põnevamaks. Tekivad uued mikroturud, kus üksteisega nii-öelda mängida ehk toimuvad hinnamängud. Konkurentsi mõttes saab olema huvitav aeg. Kliendi jaoks on see ainult kasulik,» ütles Realo.