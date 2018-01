Maksuamet hindas Läti viinaralli maksukahju tunduvalt kõrgemaks

Maksuameti andmetel laekus 2017. aastal riigieelarvesse 229 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, mida on 33 miljonit eurot vähem kui riik prognoosis. Samuti on seda pea 10 protsenti vähem, kui tuli aasta varem, mil aktsiisid olid veel madalamad.

See tähendab, et riik kaotas lokkava piirikaubanduse tõttu mullu umbes 30 miljonit eurot alkoholimakse, selgub maksuameti värsketest andmetest. Mäletatavasti on rahandusministeerium suvel öelnud, et Lätis viina ja õlle järel käimine tekitab riigieelarvesse umbes 20 miljonilise augu.

Siia otsa võib veel liita saamata jäänud kütuseaktsiisi, kuna viimane aasta on näidanud, et inimesed, eelkõige aga rekkamehed tangivad järjest rohkem kütust Lätist. Maksuameti hinnangul on väljaspool Eestit tankimine kasvanud aasta lõpuks 40 miljoni liitri võrra. See tähendab, et riik on kaotanud kütuseaktsiisilt 20 miljonit eurot. Niisiis on riik kokku kaotanud aktsiisidelt ligikaudu 50 miljonit eurot.

Siiski tuleb siinkohal tähele panna, et maksuameti andmed pole lõplikud. Nende arvutused on kassapõhised, aga need ei klapi enam üks ühele rahandusministeeriumi andmetega, mis paeab maksulaekumiste üle arvet tekkepõhiselt. Viimane tähendab sisuliselt seda, et riik pole veel detsembri aktsiisilaeukimis kokku löönud. Veeburari alguses tutvustavad nad aga oma andmeid ja siis saab lõplikult öelda, kui suur maksuauk tuli.

Küsides, et kui suureks probleemiks maksuamet aina laiemaks kärisevat aktsiisimaksu auku hindab, vastas maksuameti juht Valdur Laid, et tegu ei ole maksuauguga klassikalises mõttes, vaid lihtsalt piirikaubandusega, mis on täiesti legaalne ja lubatud.

Seetõttu on nende asi tegeleda eeskätt juhtumitega, kus Lätist toodud alkoholi müüakse ebaseaduslikult edasi. «Meie jaoks on probleem see, et kui Lätist tuuakse alkoholi ja kui sellega kaubeldakse baarides, restoranides ja toitluskohtades,» ütles ta. «Me oleme seda kontrollinud ja analüüsinud ja näeme, et see pole õnneks massiline,» kinnitas Laid.

Tema hinnangul on organiseeritud edasimüüki baarides, restoranides ja toitlustuskohtades pigem vähe. Maksuamet on teinud baarides ja söögikohtades rida reide, kus Lätist toodud viina ja õlle asemel paistab pigem silma see, et töötajatele makstakse ümbrikupalka. «Aga Läti alkoholi massilist edasimüüki, nagu meediast võib mulje jääda, meie pole avastanud,» rahustas maksuameti juht.

Teda toetas maksuameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann, kes ütles, et kontrollide käigus on neil tekkinud vaid neljal kuni viiel juhul kahtlus, et baarid müüvad üle piiri müüdud alkoholi.

Majanduskasv päästab maksulaekumise

Kui vaadata möödunud aasta kogu maksulaekumist, võib riik rahul olla, kuna makse laekus 412 miljonit eurot ehk 6,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Kassapõhises arvestuses ületas laekumine riigi eelarveprognoose 30 miljoni euro võrra. Kokku sai riik mullu maksutulu ligi 6,7 miljardit eurot.

Paranenud laekumise taga on eeskätt majanduskasv. Nii laekus 2 protsenti rohkem sotsiaalmaksu ja 3 protsenti rohkem käibemaksu. Paranes ka füüsilise isiku tulumaksu laekumine. Ülejäänud suuremad maksud nagu kõik aktsiisid ja ka juriidilise isiku tulumaks olid languses.

Maksuameti peadirektori Valdur Laidi sõnul tasusid 69 ettevõtet makse kokku 2,1 miljardit eurot ehk kolmandik kõikidest maksudest. «Eestile on oluline, et meie suurtel ettevõtetel läheks hästi, sest nemad moodustavad olulise osa maksutulust,» lisas ta.