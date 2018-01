RB Rail aktsionärid kinnitasid Riia Sillave nõukogu esimeheks

RB RAIL ASi nõukogu uue esimehena märgib Riia Sillave, et nõukogu peamine eesmärk on toetada ettevõtte tegevust nii, et Rail Baltica raudtee valmiks õigeks ajaks ning ettenähtud finantsperioodi jooksul. «Mul on hea meel, et kõik kolm Balti riiki on ettevalmistavas faasis head koostööd teinud. RB Raili nõukogu eesistumise ajal keskendun ennekõike projekti tehnilise külje arengule,» rõhutas Sillave.