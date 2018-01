Ukraina peaminister: Ukraina residendid võivad Eestit kasutada maksudest kõrvale hiilimiseks

Riigi maksu- ja tolliamet on tuvastanud esitatud aruannete põhjal riskiastmega tehinguid, mille suhtes kehtivad lisakontrollimeetmed ning mis on tavapärane rahvusvaheline praktika.

Eestlasi teavitati, et Ukraina Keskpank pole vastu võtnud ühtegi otsust, mis võiksid kohelda Eestit kui maksuparadiisi. Vääritimõistmise vältimiseks saatis Ukraina regulaator finantsinstitutsioonidele kirja, milles selgitati, et Eesti ettevõtete põhjalikumaks analüüsimiseks puuduvad juriidilised põhjused.

«Mõlemad lubasid küsimusega tegelda ja rahandusminister lubas leida ka lahenduse,» rääkis Ratas neljapäeval rahvusringhäälingu uudistesaates Aktuaalne Kaamera. «Miks see on nii juhtunud - rahandusminister põhjendas seda täna sellega, et Ukraina on teinud uue maksusüsteemi, ta tunnistas, et seda on tehtud võib-olla liiga kiirustatult, pole kõikide riikide panekut maksuparadiiside nimekirja lõplikult kaalutud ja lubas selle asja hiljemalt esmaspäeval võtta enda lauale, kui ta siit Davosist läheb Ukrainasse tagasi,» rääkis Ratas ERR-ile.