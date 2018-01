Megastari reisijate arv ületas aastaga kaks miljonit

«Megastar on viimase kümnendi suurim erakapitali investeering Eestis, oleme laeva esimese aasta sooritusega väga rahul.» sõnas ASi Tallink Grupp juhatuse esimees Janek Stalmeister.

«Tallink on Läänemerel tehnoloogia ja keskkonnasäästu teema eestvedaja, seda põhjusel, et see teenib ka meie ärilisi eesmärke, nii kuluefektiivsuse kui ka klientide heaolu ja reisikogemuse seisukohalt,» märkis Stalmeister.