Otse: mis saab maksudest?

Valdur Laidi sõnul on kiire majandus- ja palgakasvu tulemusel olnud maksude üldine laekumine väga hea, samuti on see aidanud märkimisväärselt vähendada kogumata jääva maksutulu osakaalu. «Olukord, kus valdav osa inimesi ja ettevõtteid tasuvad oma maksud korrektselt, kohustab meid veelgi enam hoolt kandma selle eest, et ebaausal konkurentsil jääks aina vähem ruumi tegutseda, » ütles Laid.