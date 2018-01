«Aktuaalne kaamera»: krüptoraha buum on ka Eestis

«Vanemad, kes kahtlustavad, et elektriarve on suureks läinud, vaadaku, millega nende lapsed tegelevad. Eriti, kellele just jõuludeks võimsad videokaardid kingitud on. 100 protsenti kaevavad,» ütles krüptoraha kaevanduse ehitanud Urmas. Tema sõnul on kaevandamine rahaliselt tasuv. «Kui me nüüd võtame aastast 2013 kuni tänaseni, siis videokaardid on ennast mitmekordselt tagasi teeninud.»