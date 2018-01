Nobeli laureaat: preemiad võivad elu ära rikkuda

Holmströmi sõnul on inimestel komme end teistega võrrelda. Kui makstakse rahalisi boonuseid, tähendab see üksjagu jama. Nii tõi ta näite sõbrast, keda peab endast andekamaks. Kord juhtus nii, et Holmström sai mõnesajadollarilise boonuse, aga sõber mitte. Selle üle muretsemisele, miks ta Holmströmist halvem on, kulutas mees professori sõnul aasta oma elust. «Võiksin öelda, et ärge makse rahalisi boonuseid,» ütles ta rahva naeru saatel, vahendab Äripäev.