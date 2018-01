FinanceEstoniat hakkab juhtima Andrus Alber

«Eesmärk on muutuvas finantskeskkonnas tagada läbipaistvus ja seista meie liikmete ühiste huvide eest. Jätkan tööd seni valitud suunal, kus FinanceEstonia on sillaks ettevõtjate ja riigi, aga ka rahvusvaheliste partnerite vahel,» kinnitas uueks FinanceEstonia juhatuse esimeheks valitud Alber.

Andrus Alberil on rohkem kui 25 aastane finantsvaldkonnas töötamise kogemus, seda nii avalikus kui ka erasektoris. Viimased neli aastat on ta juhtinud finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Finora Capital tööd. FinanceEstonias on seni tema vedada olnud krediidiandjate töögrupp.