Kirjanik: töötavale pensionärile ei tohiks pensioni maksta

Imestasin meie pensionisüsteemi üle juba kümne aasta eest – kui kuuekümneselt hakkasin pensionit saama, kirjutab Saat Äripäevas, lisades, et talle tuli üllatusena, et kuigi ta käis täiskohaga tööl edasi, maksti talle ka täispensionit. "Teadsin, et näiteks rikkas riigis Rootsis see nii ei ole: kui tahad pensionit saada, pead töölt ära tulema, ja minu teada on midagi sarnast enamikus arenenud riikides, kes on rikkamad kui meie. Ja nüüd meie, vaene väike Eesti, jaksab oma tööl käivatele pensionäridele täit pensioni maksta?!"imestab Saat.