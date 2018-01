Toona jäi eelarve täitmisest puudu 18 miljonit eurot, sest valitsus oli keset aastat otsustanud lükata alkoholiaktsiisi tõusu 2016. aasta 1. jaanuarilt 1. veebruari peale. See tähendas seda, et kui muidu oleks kaupmehed varunud aktsiisitõusu eel laod alkoholi täis aasta lõpus, siis toona tegid nad seda 2016. aasta alguses. See omakorda tähendas, et 2015. aasta alkoholiaktsiisi laekumine jäi oodatust väiksemaks.