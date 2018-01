Ikea teekond tränipoest suurfirmaks

Mööblitootmine on oluline lisategevust paljude rootsi talunike jaoks. Ikea hakkab muuhulgas ka mööblit müüma ning idee on edukas. Kamprad murrab pead, kuidas mööblit paremini kokku panna ja turundada.

Ikea avab esimese poe Älmhultis. Paljud on skeptilised, kas keset metsi tasub suurt mööblipoodi avada. Kliendid on aga valmis odava mööbli nimel reisima ning poeskäigus saab perekondlik ettevõtmine.

Kamprad meelitab kliente odavate hindadega ja tootjaid suurte tellimustega. Kamprad ennustab ka televisioonile suurt tulevikku ning ostab ära televiisoritootja Helsingborgis. Ettevõtmine on aga nii kahjumlik, et Ikea edasine saatus on küsimärgi all.