George Soros hoiatas tsivilisatsiooni lõpu eest

Sorose sõnul on muresemiseks põhjust küllaga: tuumasõda, kliimamuutused, võimsad internetiettevõtted, vahendab der Spiegel.

Soros on tuntud selle poolest, et vaatab maailmas toimuvad kriitilise pilguga. Davosis maalis ta tulevikust aga eriti tumeda pildi.

«Facebook ja Google on üha mõjukamad monopolid, mis võivad tunda poolehoidu autoritaarsetele režiimidele,» rääkis Soros. Davos on tema sõnul hea koht, kus teatada: «nende päevad on loetud.»