Rakvere lihatööstuse palgatülis ilmnesid uued asjaolud

«Tänaseks on meile laekunud informatsioon, et ähvardamine toimub eelkõige ettevõtte teistes osakondades, mitte tapamajas, kus inimestel üks streigikogemus juba käes,» ütles reede varahommikul välja saadetud teates Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

Ähvardamise väljendusena tõi ametiühing välja töötajate ähvardamise vallandamisega, musta nimekirja panemisega ja «elu keeruliseks tegemisega» juhul, kui nad peaksid streigist osa võtma. Ühtlasi ütles ametiühing, et neil on teada ähvardajate nimed ja loetles teates üles ka osakonnad, kus neile laekunud info kohaselt on töötajatega halvasti ringi käidud.

«Ametiühingu info kohaselt on inimesi ähvardatud lihakombinaadi kesklaos, maitseainete osakonnas ja praetootmise osakonnas,» ütles IMTAL reede hommikul kell 3.01 meediale välja saadetud teates. Küll aga on Postimehel kindlaid andmeid selle kohta, et ametiühing kas eksis või liialdas vähemalt ühe osakonna välja toomise osas.

Edastatud infot moonutati

Nimelt koostasid reede keskpäevaks HKScan Estonia juhi Anne Mere nimele pöördumise neli maitseainete osakonna töötajat, kes kinnitasid, et neil ei ole mitte mingisuguseid pretensioone oma otsese ülemuse osas ja avaldasid kahetsust, et meediale on välja läinud eksitav informatsioon. Osakond ongi koos juhiga viieliikmeline.

Ka märkisid ettevõtte juhtkonnale pöördumise teinud töötajad, et on väärinfost teavitanud nii Artjom Arhangelskit kui ka kohapealset ametiühingu usaldusisikut Andrus Saaremäge. Viimane olevat neile kinnitanud, et parandas juba ametiühingu väited Kuku raadiole intervjuud andes.

«Neid ähvardusi muidugi otseste ähvardustena võtta ei saa. Seda sellepärast, et selles sõnastuses on väike apsakas juhtunud. Ma ütleks, et informatsioon - mitte ähvardused -, käivad läbi minu ja mina edastan nad sõna-sõnalt Tallinnasse meie juhtkonnale,» märkis Saaremägi Kuku raadiole.

Tema sõnul pandi kogu tema edastatud informatsioon ühte patta ja «kuidagi väga suure kella külge». «Inimene, kes selle sinna kirjutas, ei ole üldse teadlik, kust see konkreetselt tuli ja tekkis väike segadus. Läkski kõik ühte hunnikusse ja toimus selline kompotiks muutumine,» selgitas Saaremägi.

Tema kinnitusel otsest ähvardamist Rakvere lihatööstuses streigi eel tööandja poolt olnud ei ole. «See oli selline rohkem naljaviluks - et ärge võib-olla rohkem tehke niimoodi, ehk saame kuidagi teistmoodi,» kirjeldas Saaremägi raadiointervjuus. Küll aga ei viidanud ta kordagi sellele, et vähemalt ühe pressiteates välja toodud osakonna osas ei pidanud see väide paika.

Postimees palus reede pealelõunal olukorra kohta selgitusi ka Artjom Arhangelskilt, kes jäi erinevalt Rakvere lihatööstuse ametiühingu usaldusisikust siiski kindlaks väitele, et tööandja on asunud streikima asuvaid töötajaid ähvardama.

Ei tagane väidetest