Soome küla maksab vanematele iga lapse kohta kuni 10 000 eurot toetust

Et laste sündi soodustada, makstakse vanematele iga sündinud beebi eest kopsakat toetust, vahendab Yle.

1 000 eurot aastas makstakse välja kuni laps saab 10-aastakseks, tingimusel, et laps ja vähemalt üks tema vanematest külas elab. Seni maksti vanematele toetus iga beebi pealt 3 000 eurot

Linnapea Arto Ylönen sõnul on juba see toetus julgustanud inimesi lapsi saama. «Kahtlen, kas meil ilma selleta oleks külas igal aastal 10 uut last,» rääkis ta. «Ma ei näe ühtegi põhjust, miks toetussummat mitte tõsta, kui see aitab laste aru kasvule kaasa,» lisas ta.