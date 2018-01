Tallinna Sadam tahab Muuga söeterminali ala kiiresti taaskäivitada

Muuga kaubasadamas asuva söeterminali käitaja Coal Terminal AS esitas mullu kevadel pankrotiavalduse ning pankrotiprotsess käib senini, vahendab ERRi uudisteportaal.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm põhjendas konkursi pühade ajal korraldamist ERR-ile sellega, et sadamal on pankrotiprotsessiga edasi mineku ja ala taaskäivitamisega suhteliselt kiire. Coal Terminal oli pankrotis juba ligi pool aastat ja huvilised olid infoga juba ammu kursis.

«Nii et ma ei ütleks, et see paar nädalat oleks väga lühike aeg, asjahuvilised teadsid sellest päris pikalt,» lausus ta.