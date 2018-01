Ratas: Alibaba kaalub koostööd Eesti ettevõtetega

«Meil oli Alibabaga kohtumine ja üsna konkreetsed küsimused, mida Eesti võiks pakkuda, millised on need tooted, mida võiks Eestist müüa välja. Me leppisime kokku, et jätkame suhtlust lähinädalatel konkreetsete koostöö kohtade osas, kus meie ettevõtetel on võimalik midagi pakkuda ja kus nemad näevad, et rahvusvahelistel turgudel on nende toodete vastu huvi,» ütles Ratas BNS-ile.