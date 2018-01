Trump: minu ajal on loodud üle seitsme triljoni dollari uut rikkus

«Ma usun Ameerikasse. Ameerika Ühendriikide presidendina asetan ma alati esikohale Ameerika. Just nagu kõikide teiste riikide liidrid peaksid asetama esikohale oma riigid. Aga see ei tähenda Ameerika üksi,» ütles Trump.

Trump ütles ka, et toetab vabakaubandust juhul kui see on õiglane ja vastastiku kasulik.

«Ameerika Ühendriigid valmistavad kahepoolseteks vastastikku kasulikeks läbirääkimisteks kõikide riikidega,» ütles president. Eelmisel aastal loobus USA Vaikse ookeani kaubandusleppes osalemast kuid nüüd toonitas Trump, et USAl on juba vabakaubanduslepped mõnedega neist 11-st riigist ja «me kaalume nendega läbirääkimistega alustamist kas individuaalselt või grupina juhul kui see on kõikide huvides.»