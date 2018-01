Maailma suurim mobiiliturg läks üle pika aja langusesse

2010-2015. aastatel domineerisid globaalset mobiiliturgu täielikult omavahel konkureerivad Apple ja Samsung. Viimase kahe aasta jooksul on teinud tugeva tõusu aga erinevad Hiina bärndid, kes pakuvad odavamaid seadmeid, kirjutab BBC .

Kui jõukate suurlinnade nagu Peking ja Shanghai elanikud võisid endale lubada uusimaid Apple'i ja Samsungi seadmeid, siis maal elava inimese rahakotile käis see lihtsalt üle jõu. Enne 2016. aastat liikus Hiina maapiirkondades suhteliselt vähe nutitelefone.

Seega miks langus? Uuringufirma Canlays hinnangul tunnevad paljud hiinlased hetkel, et nad ei vaja enam paremaid telefone. Enamus madalama hinnaklassi nutitelefone on muutunud lihtsalt tehniliselt nii heaks, et nad rahuldavad enamuste kasutajate soovid.