Fantoompeatuste probleemi pole suudetud lahendada mitme aasta jooksul

Konkurentsiamet tegi ettepaneku tühistada liinilubade andmise piirangud, mille järgi puudub selgelt põhjendatud vajadus. «Ehkki iga selline põhimõtteline muudatus eeldab analüüsi, on meie seisukoht siiski olnud, et nende küsimustega tuleb tegeleda ja liinilubade andmise korralduse kitsaskohad lahendada,» selgitas ta. Uulits lisas, et ühistranspordiseadusega seonduv kuulub majandusministeeriumi ja maanteeameti valdkonda, kes korraldavad ka seda ala puudutavate analüüside läbiviimist.

Miks riik peab ennast bussifirmadest targemaks?

Kaks aasta tagasi kritiseeris konkurentsiamet liinilubade jagamise korda. Nii näiteks jäi ametile väljumiste mõistliku intervalli kehtestamine riigi poolt kontseptuaalselt arusaamatuks.

«Vastavalt vaba turumajanduse teooriale, millel rajaneb tegelikult kogu Eesti majanduse korraldus, paneb mõistliku intervalli kõige optimaalsemalt paika nõudluse ja pakkumise omavaheline suhe,» kirjutas amet toonastele majandus- ja justiitsministritele ning maanteeametile saadetud kirjas.

Amet leidis, et liinilubade kaalutluspõhimõtted aga lähtuvad eeldusest, et kaugliiniveos esineb justkui mingisugune turutõrge, mida on vaja riikliku regulatsiooniga leevendada. «Samas on selgusetu, mis liiki ning millisel põhjusel avalduva turutõrkega on üldse tegemist, rääkimata empiirilisest analüüsist väidetava turutõrke esinemise kohta.» Konkurentsiameti hinnangul pole põhjust arvata, et riik oleks võimeline vabast turust paremini hindama, milline on optimaalseim pakkumise maht näiteks Tallinna–Tartu liinil.

Samuti kritiseeris amet liinilubade jagamispõhimõtet, mille kohaselt annavad enim punkte peatused. Ameti sõnul on bussifirmad lisanud võimalikult palju peatusi, kuid seejuures ei ole lähtutud reisijate huvidest.

«Konkurentsiamet tõdeb, et ehkki suurema peatuste arvuga liinide eelistamine on esmapilgul ahvatlev ja ka mõistetav vahend ääremaadel asuvate inimeste paremaks teenindamiseks, siis praktikas ei ole see sel viisil toiminud.» Tegelikkuses on sellest kriteeriumist kasu eelkõige neil vähestel asulatel, mis asuvad selliste üksikute suuremate liinide (näiteks Tallinna–Tartu) ääres.

«Selle tulemusena on näiteks Puhu ristil Tallinnaga parem ühendus, kui enamikul maakonnakeskustel,» kirjutas konkurentsiamet.

Ülekaalukas enamus Eesti asulatest selliste liinide ääres ei asu, mistõttu ei ole neil sellest põhimõttest märkimisväärset kasu.